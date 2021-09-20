«Абсурд и маразм». Митрохин обвинил электронику в поражении от «Лиза Алерт»

«Я оцениваю результаты, как сфальсифицированные. При этом решающий вклад в фальсификацию внесло электронное голосование в Москве. До публикации электронного голосования у меня был отрыв от конкурента от власти примерно 8-10 тысяч голосов, а когда опубликовали, он стал меня опережать на 10 тысяч голосов. Это в принципе невозможно, это абсурд и маразм. В стране прошло маразматическое голосование, - по-другому невозможно это описать, - которое ничего общего с выборами не имеет. Конечно, мы не будем признавать итоги этих выборов», - сказал Митрохин.

По его словам, в других одномандатных округах была такая же ситуация, но случай в его округе стал показательным.

«Везде то же самое. В Москве наши лучшие результаты были уничтожены электронным голосованием. Мой, 208-й округ - самое убедительное доказательство фальсификации, потому что не могут люди на участках голосовать за меня с большим отрывом, а «электронно» голосовать за административного кандидата также с большим отрывом от всех остальных», - заключил собеседник НСН.

По итогам обработки 99% бюллетеней, в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия» (набрала 49,82% голосов), КПРФ (19,00%), ЛДПР (7,49%), «Справедливая Россия - за правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%). «Яблоко» набрало немногим более 1% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму.

Представители «Яблока», по предварительным данным, не прошли в Госдуму и по одномандатным округам.

В начале июля сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к сторонникам оппозиционера Алексея Навального с просьбой не голосовать за его партию.