«Абсурд и маразм». Митрохин обвинил электронику в поражении от «Лиза Алерт»
Сергей Митрохин сказал НСН, что считает выборы «маразматической фальсификацией». При этом эксперты предупреждали, что «Яблоко» «выстрелило себе в голову» и вряд ли пройдет в Госдуму.
«Яблоко» не будет признавать результаты выборов, результаты которых исказило электронное голосование в Москве, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член федерального политического комитета этой партии Сергей Митрохин.
Ранее сообщалось, что Митрохин проиграл выборы в Госдуму по 208-му одномандатному округу в Москве, уступив самовыдвиженцу, координатору поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олегу Леонову.
«Я оцениваю результаты, как сфальсифицированные. При этом решающий вклад в фальсификацию внесло электронное голосование в Москве. До публикации электронного голосования у меня был отрыв от конкурента от власти примерно 8-10 тысяч голосов, а когда опубликовали, он стал меня опережать на 10 тысяч голосов. Это в принципе невозможно, это абсурд и маразм. В стране прошло маразматическое голосование, - по-другому невозможно это описать, - которое ничего общего с выборами не имеет. Конечно, мы не будем признавать итоги этих выборов», - сказал Митрохин.
По его словам, в других одномандатных округах была такая же ситуация, но случай в его округе стал показательным.
«Везде то же самое. В Москве наши лучшие результаты были уничтожены электронным голосованием. Мой, 208-й округ - самое убедительное доказательство фальсификации, потому что не могут люди на участках голосовать за меня с большим отрывом, а «электронно» голосовать за административного кандидата также с большим отрывом от всех остальных», - заключил собеседник НСН.
По итогам обработки 99% бюллетеней, в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия» (набрала 49,82% голосов), КПРФ (19,00%), ЛДПР (7,49%), «Справедливая Россия - за правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%). «Яблоко» набрало немногим более 1% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму.
Представители «Яблока», по предварительным данным, не прошли в Госдуму и по одномандатным округам.
В начале июля сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к сторонникам оппозиционера Алексея Навального с просьбой не голосовать за его партию.
Политолог Аббас Галлямов в интервью НСН навал эти действия Явлинского «выстрелом в голову», с помощью которого он хочет «убить» партию, умами сторонников которой завладел Навальный.
«Очевидно, что он (Явлинский – прим. НСН) резко ухудшает электоральные перспективы «Яблока». Для преодоления 5-процентного барьера у «Яблока» избирателей не хватает, их электоральное ядро – это 2-3% избирателей, при том еще не факт, что они придут на участки», - отмечал Галлямов.
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