Памфилова назвала число партий, по итогам выборов прошедших в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий, сообщает ТАСС.
По её словам, это говорит о «расширении политического разнообразия».
Также глава ЦИК отметила, что на выборах в Госдуму побеждают три кандидата от непарламентских партий и пять самовыдвиженцев.
Согласно данным информационного табло ЦИК, необходимый для прохода в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди».
По результатам обработки 98% протоколов, «Единая Россия» набирает 49,80% голосов, КПРФ - 19,05%, ЛДПР - 7,48%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,41%, «Новые люди» - 5,36%.
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