«Абсолютно прозрачны?»: В Кремле не отказываются от айфонов из-за «слежки» США

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил НСН, что «Аврора» обеспечивает безопасность и «защиту от слежки», государство полностью контролирует эту систему.

МЕРКЕЛЬ И МАКРОН ПОПАЛИСЬ

Муртазин напомнил, что из политиков слежке подвергалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, это «доказанные факты».

Летом 2021 года сразу несколько европейских СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за высокопоставленными политиками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в числе которых канцлер Ангела Меркель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что ситуация со слежкой американских спецслужб за европейскими политиками «намного страшнее» той единичной информации, которая появляется в СМИ.

«Я думаю, это только вершина айсберга. Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали», - отметила она, добавив, что руководители Евросоюза и НАТО предпочитают не говорить о реальной ситуации.

Политолог Федор Лукьянов говорил НСН, что новый скандал с прослушкой американскими спецслужбами европейских политиков не приведет к какой-то резкой реакции со стороны Евросоюза.

«Сам факт того, что американские спецслужбы очень внимательно следят за своими европейскими союзниками, секретом не являлся, особенно после обнародования документов Эдвардом Сноуденом 7-8 лет назад. Там фигурировала и Ангела Меркель. Европа никогда не принимала против США решительных мер и принимать не будет, тем более сейчас, когда между Старым и Новым Светом отношения вроде как восстанавливаются и теплеют благодаря Байдену. Так что "проглотят", и ничего страшного не случится. Если бы речь шла о прослушке со стороны России, реакция Запада была бы резко негативной, были бы объявлены очередные санкции и так далее», - считает Лукьянов.

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда поспешил прокомментировать подобные сообщения.

«Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал он.

А через два месяца в СМИ просочилась информация, что слежка велась и за самим Макроном.

В июле 2021 года совместное расследование, инициированное парижским независимым СМИ Forbidden Stories вместе с Amnesty International и поддержанное журналистами 17 крупных СМИ из разных стран, выявило масштабные злоупотребления шпионским ПО Pegasus разработки израильской NSO Group. Сообщалось, что ПО «заражало» именно iPhone и даже с самой новейшей iOS.

Макрон оказался в списке политиков, за кем пытались следить. Он даже решил сменить мобильный телефон, номер и созвал совет обороны, где обсуждалась шпионская программа Pegasus. Также Макрон инициировал расследование, официальные результаты которого так и не были обнародованы.

