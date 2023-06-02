«Абсолютно прозрачны?»: В Кремле не отказываются от айфонов из-за «слежки» США
Apple опровергла свое «сотрудничество» со спецслужбами США, несмотря на факты и доводы специалистов, которые рассказали о «тайных» схемах компании.
Компания Apple официально опровергла свое «сотрудничество» со спецслужбами США на фоне вновь разгоревшегося скандала с прослушкой и слежками.
Накануне в ФСБ заявили, что спецслужбы США использовали тысячи телефонов Apple для разведывательной акции в РФ. Помимо российских пользователей, спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
В ФСБ отметили, что компания «тесно сотрудничает» с Агентством национальной безопасности США, хотя на деле заявляет о защищенности данных пользователей.
«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», - говорится в официальном заявлении компании.
ЗВОНКИ, СМС, ФОТО
При этом аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что компания Apple создает специальные бэкдоры, которые спецслужбы США могут использовать для получения полного доступа к содержимому телефона. Он заявил, что несколько таких случаев все-таки были установлены.
«Известно, что компания Apple создает специальные бэкдоры (дефект алгоритма, прим .НСН), чтобы заинтересованные лица, видимо, спецслужбы США имели полный доступ ко всему содержимому телефона, зная номер жертвы. Это ваши звонки, смс, фотографии, вообще все без исключения. Если есть доступ к такому софту и номер телефона, вы получаете фактически доступ ко всей жизни человека. Это тотальная слежка за другими людьми. Например, спецслужбы США следили за Ангелой Меркель много лет. Тот же Макрон, тоже был под колпаком слежки», - отметил он.
По его словам, Apple официально заявляет, что никакой слежки вестись не может, но российских чиновников и политиков не зря переводят на технику других компаний.
«Доказано, что такие истории происходили неоднократно: это разные политические активисты, противники или союзники США. Слежка ведется постоянно, слежка избирательная. Формально и официально Apple ничего не создает, компания сама промолчит или скажет, что это выдумка. Со стороны российского государства идет постепенный запрет техники Apple для чиновников, политиков и так далее. Но многие этому сопротивляются. На спрос среди россиян это никак не повлияет», - заключил собеседник НСН.
В КРЕМЛЕ ПОКА С АЙФОНАМИ
На фоне тревожных новостей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смартфоны Apple «абсолютно прозрачны». По его словам, использование гаджетов американской компании «в служебных целях неприемлемо и запрещено», однако в личных целях ими пользуются многие сотрудники Администрации главы государства.
«В среднем по статистике где-то наверное 20-30% пользуются айфонами, iOS-системой, а 80-70% пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, и здесь в администрации... Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться», - рассказал он.
Он заявил, что не в курсе, что у кого-то из сотрудников Кремля были обнаружены айфоны Apple, «зараженные» программой-вирусом американских спецслужб.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном запрете для госслужащих на использование смартфонов Apple в личных целях он указал, что принятие подобных решений - прерогатива спецслужб.
Ранее исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с НСН рассказал, что разработан новый российский смартфон R570 на операционной системе «Аврора», который и предназначен для министерств и государственных корпораций.
«Традиционно ориентир на корпоративный сектор – министерства, ведомства, госкорпорации, которые пользуются такими устройствами защищенными», - отметил он.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил НСН, что «Аврора» обеспечивает безопасность и «защиту от слежки», государство полностью контролирует эту систему.
МЕРКЕЛЬ И МАКРОН ПОПАЛИСЬ
Муртазин напомнил, что из политиков слежке подвергалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, это «доказанные факты».
Летом 2021 года сразу несколько европейских СМИ сообщили, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за высокопоставленными политиками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в числе которых канцлер Ангела Меркель.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что ситуация со слежкой американских спецслужб за европейскими политиками «намного страшнее» той единичной информации, которая появляется в СМИ.
«Я думаю, это только вершина айсберга. Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали», - отметила она, добавив, что руководители Евросоюза и НАТО предпочитают не говорить о реальной ситуации.
Политолог Федор Лукьянов говорил НСН, что новый скандал с прослушкой американскими спецслужбами европейских политиков не приведет к какой-то резкой реакции со стороны Евросоюза.
«Сам факт того, что американские спецслужбы очень внимательно следят за своими европейскими союзниками, секретом не являлся, особенно после обнародования документов Эдвардом Сноуденом 7-8 лет назад. Там фигурировала и Ангела Меркель. Европа никогда не принимала против США решительных мер и принимать не будет, тем более сейчас, когда между Старым и Новым Светом отношения вроде как восстанавливаются и теплеют благодаря Байдену. Так что "проглотят", и ничего страшного не случится. Если бы речь шла о прослушке со стороны России, реакция Запада была бы резко негативной, были бы объявлены очередные санкции и так далее», - считает Лукьянов.
Президент Франции Эммануэль Макрон тогда поспешил прокомментировать подобные сообщения.
«Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал он.
А через два месяца в СМИ просочилась информация, что слежка велась и за самим Макроном.
В июле 2021 года совместное расследование, инициированное парижским независимым СМИ Forbidden Stories вместе с Amnesty International и поддержанное журналистами 17 крупных СМИ из разных стран, выявило масштабные злоупотребления шпионским ПО Pegasus разработки израильской NSO Group. Сообщалось, что ПО «заражало» именно iPhone и даже с самой новейшей iOS.
Макрон оказался в списке политиков, за кем пытались следить. Он даже решил сменить мобильный телефон, номер и созвал совет обороны, где обсуждалась шпионская программа Pegasus. Также Макрон инициировал расследование, официальные результаты которого так и не были обнародованы.
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