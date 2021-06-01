Захарова назвала «вершиной айсберга» информацию о слежке США за европейскими политиками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что ситуация со слежкой американских спецслужб за европейскими политиками «намного страшнее» той единичной информации, которая появляется в СМИ.
Сразу несколько европейских СМИ сообщили на днях, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности США следить за высокопоставленными политиками в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в числе которых канцлер Ангела Меркель.
«Я думаю, это только вершина айсберга. Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали», - сказала Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».
При этом она высказала мнение, что руководители Евросоюза и НАТО предпочитают не говорить о реальной ситуации, сообщает РИА Новости.
Ранее политолог Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» высказал мнение, что Европа не будет применять в отношении США каких-то радикальных мер в связи с новым шпионским скандалом.
СМИ в Германии, Дании и Швеции сообщили в воскресенье о том, что датские спецслужбы помогали АНБ США следить за европейскими политиками. На это отреагировали во Франции. Госсекретарь при МИД этой страны Клеман Бон заявил, что Париж считает серьезным проступком возможную слежку США и Дании за политиками ЕС. По его словам, необходимо осудить страны, причастные к шпионажу, если это окажется правдой.
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