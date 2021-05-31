«Опять проглотят». Европа смирилась с американской прослушкой

«Не существует какой-то конкретной информации, которую они хотят узнать, просто идет постоянный мониторинг в странах, которые безусловно важны для США. Эти страны находятся под постоянным наблюдением на случай, если там будет происходить то, на что следует обратить внимание», - пояснил политолог.

Лукьянов считает, что список стран, причастных к шпионажу, может быть гораздо шире одной Дании, а если бы вместо американских спецслужб в нем фигурировали российские, была бы совсем другая реакция.

«Если бы речь шла о прослушке со стороны России, реакция Запада была бы резко негативной, были бы объявлены очередные санкции и так далее. Одно дело Америка, другое Россия. Сведения, которые выплыли, касаются Дании, но если покопаться, в списке причастных окажется отнюдь не только эта страна. Скандинавия – это очень надежный и давний партнер США. Даже во времена холодной войны те страны, которые были нейтральными как Швеция, фактически тесно сотрудничали с американскими спецслужбами в рамках противостояния с СССР. И это понятно, потому что шведы всегда воспринимали Россию как угрозу и противника», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

СМИ в Германии, Дании и Швеции сообщили в воскресенье о том, что датские спецслужбы помогали АНБ США следить за европейскими политиками. На это отреагировали во Франции. Госсекретарь при МИД этой страны Клеман Бон заявил, что Париж считает серьезным проступком возможную слежку США и Дании за политиками ЕС. По его словам, необходимо осудить страны, причастные к шпионажу, если это окажется правдой.

