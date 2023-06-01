«Тотальная слежка!»: Аналитик заявил, что Apple предоставляет спецслужбам США доступ к телефонам

«Известно, что компания Apple создает специальные бэкдоры (дефект алгоритма, прим .НСН), чтобы заинтересованные лица, видимо, спецслужбы США имели полный доступ ко всему содержимому телефона, зная номер жертвы. Это ваши звонки, смс, фотографии, вообще все без исключения. Если есть доступ к такому софту и номер телефона, вы получаете фактически доступ ко всей жизни человека. Это тотальная слежка за другими людьми. Например, спецслужбы США следили за Ангелой Меркель много лет. Тот же Макрон, тоже был под колпаком слежки», - отметил он.

По его словам, Apple официально заявляет, что никакой слежки вестись не может, но российских чиновников и политиков не зря переводят на технику других компаний.

«Доказано, что такие истории происходили неоднократно: это разные политические активисты, противники или союзники США. Слежка ведется постоянно, слежка избирательная. Формально и официально Apple ничего не создает, они просто оставляют открытыми «дырки», которые можно использовать для полноценного доступа к самой защищенной системе, как они ее позиционируют. За этим заявлением ничего не последует, кто-то не поверит ФСБ, компания сама промолчит или скажет, что это выдумка. Со стороны российского государства идет постепенный запрет техники Apple для чиновников, политиков и так далее. Но многие этому сопротивляются. На спрос среди россиян это никак не повлияет», - заключил собеседник НСН.

Ранее государственная администрация по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко сказал «Радиоточке НСН», что американские чипы могли накапливать критическую информацию и передавать ее в неизвестном направлении, для этого в микросхемах были созданы специальные «закладки».

