Кремль замерит: Борющийся с абортами глава Вологодчины метит в лидеры «патриотов»
Вологодский губернатор Филимонов генерирует яркие новости из региона, пытаясь стать политиком федерального масштаба, отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ввел «полусухой» закон и намерен запретить аборты в регионе, создает своими инициативами оригинальную повестку, за которой с интересом наблюдают в Кремле, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что власти Вологодской области обсудят полный запрет на аборты в регионе, в том числе в частных клиниках. К обсуждению привлекут директоров и главврачей, акционеров частных медицинских организаций. Филимонов отметил, что это совместная работа с коллегами из общественных организаций, государственных структур и при содействии Русской православной церкви. До этого заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будние дни. Минченко отметил, что Филимонов пытается позиционировать себя как лидера консерваторов.
«Он пытается себя спозиционировать не просто как губернатора, но как лидера консерваторов и патриотов. Он абсолютно сознательно все это делает. Сейчас Филимонов обеспечивает достаточно плотный, постоянный поток новостей из региона. А однозначные новости кто будет обсуждать? Все эти информационные поводы, которые сейчас Филимонов транслирует, связанные и с потенциальным запретом абортов, и с этим полусухим законом… Это история, как молодой политик приезжает в русскую глубинку и становится одним из лидеров национально-консервативного движения, причем не просто на словах, а на практике, пытаясь реализовать патриотичную русскую программу. Понятно, что это вызывает интерес. Филимонов создает оригинальную информационную повестку, а в Кремле с интересом за этим наблюдают. В том числе, я думаю, что и социологические замеры проводятся с тем, чтобы оценить эффективность этих инициатив», - сказал Минченко.
Он отметил, что Филимонов выигрывает у других губернаторов в инфоповодах.
«Вам интересно было бы поговорить: «Слушай, давай обсудим, как в Калужской области прошел День науки?». (Губернатор Калужской области Владислав – ред. НСН) Шапша большой молодец, но таких информационных поводов, которые интересны на федеральном уровне, по большому счету у губернатора дай Бог, если десяток будет в течение года. И то их надо как-то вплести. Открыли завод в Калужской области – почему это интересно? Потому что в свое время регион был раем для инвесторов, а потом настал ковид, затем санкции и масштабный уход внешних инвесторов из региона. Он не просто новый завод открыл… Здесь Шапша как былинный герой смог справиться с этим вызовом и сохранить производство и рабочие места. Такая история нам интересна», - добавил собеседник агентства.
В ноябре 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить «склонение женщин к аборту» и призвал принять соответствующий закон. Он жаловался, что законодательные меры в стране все еще допускают возможность проведения абортов. В декабре заксобрание Нижегородской области внесло законопроект о запрете абортов в частных клиниках, но его сняли с рассмотрения. Против запрета выступил комитет Госдумы по охране здоровья.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что в сфере ограничения абортов нужно действовать аккуратно. Тем не менее частные клиники в ряде регионов (Крым, Мордовия, Татарстан, Челябинская и Курская области) уже отказались от проведения абортов, в других регионах были приняты законы о запрете склонения к абортам, передает «Радиоточка НСН».
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