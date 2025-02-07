Кремль замерит: Борющийся с абортами глава Вологодчины метит в лидеры «патриотов»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ввел «полусухой» закон и намерен запретить аборты в регионе, создает своими инициативами оригинальную повестку, за которой с интересом наблюдают в Кремле, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.

Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что власти Вологодской области обсудят полный запрет на аборты в регионе, в том числе в частных клиниках. К обсуждению привлекут директоров и главврачей, акционеров частных медицинских организаций. Филимонов отметил, что это совместная работа с коллегами из общественных организаций, государственных структур и при содействии Русской православной церкви. До этого заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будние дни. Минченко отметил, что Филимонов пытается позиционировать себя как лидера консерваторов.