Мурашко: Почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в 2024 году
Почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в 2024 году после консультаций со специалистами, которые, в частности, информировали их о мерах социальной поддержки. Об этом сообщил глава Минздрава РФ на конгрессе по репродуктивной медицине.
Он отметил, что свыше 260 тысяч беременных в прошлом году прошли мотивированные анкетирования, в рамках которых они были индивидуально информированы о мерах соцподдержки с учетом их конкретной жизненной ситуации. Помимо этого, свыше 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора.
Ранее исследование показало, что за последние 30 лет число абортов в России сократилось в восемь раз. Согласно статистике, в середине 1960-х годов в больницах ежегодно регистрировалось 5,5 миллиона случаев абортов. К 2022 году число прерываний беременности упало в восемь раз, составив 500 тысяч случаев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru