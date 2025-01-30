Буцкая: В девяти регионах РФ частные клиники полностью отказались от абортов
Частные клиники в девяти регионах РФ полностью отказались от проведения абортов. Об этом в своём Telegram-канале заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
О каких именно регионах идёт речь депутат не уточнила.
Ранее Буцкая заявила, что обсуждать полный запрет абортов бессмысленно потому, что это никак не помогает улучшить показатели рождаемости.
Она привела в пример Польшу, где аборты запрещены, однако коэффициент рождаемости является одним из самых низких в Евросоюзе, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru