Буцкая: В девяти регионах РФ частные клиники полностью отказались от абортов

Частные клиники в девяти регионах РФ полностью отказались от проведения абортов. Об этом в своём Telegram-канале заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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О каких именно регионах идёт речь депутат не уточнила.

Ранее Буцкая заявила, что обсуждать полный запрет абортов бессмысленно потому, что это никак не помогает улучшить показатели рождаемости.

Она привела в пример Польшу, где аборты запрещены, однако коэффициент рождаемости является одним из самых низких в Евросоюзе, сообщает 360.ru.

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