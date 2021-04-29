100 дней Байдена. Президент США рассказал Конгрессу о России и снова оговорился

Байден заверил конгрессменов, что Вашингтон не стремится усугублять ситуацию в отношениях с Москвой. «Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», - цитируют президента США РИА Новости.

При этом он отметил, что Россия и США могут сотрудничать, когда это отвечает обоюдным интересам. В качестве примеров американский лидер привел продление Договора по СНВ-3 и борьбу с изменением климата.

Объясняя санкции США в отношении России, Байден повторил утверждения о якобы имевших место вмешательстве Москвы в американские выборы и кибератаках. "И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили", - цитирует Байдена ТАСС. При этом он пообещал конгрессменам и дальше «отвечать» на подобные действия.

Президент США высказался по многим темам. В частности, он посетовал, что принял от предыдущего президента Дональда Трампа страну, охваченную кризисом. «Теперь после ста дней (29 апреля исполняется 100 дней с момента вступления Байдена в должность президента США – прим. НСН) я могу доложить, что Америка снова встает на ноги», - заверил конгрессменов Байден, назвав главной угрозой для его страны «терроризм, поддерживающий превосходство белой расы».

Однако пламенная речь Байдена произвела впечатление не на всех. В частности, один из критиков президента США сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул во время его выступления, заметили РИА Новости.

В Совете Федерации сочли неоднозначным выступление Байдена перед Конгрессом. Как отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook, с одной стороны президент США подчеркнул желание американской стороны закончить эскалацию конфликта с Россией, с другой - выдвинул ряд условий и угроз в случае невыполнения этих условий.

О темах возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Байден ничего не сказал. Вместо него это сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, по словам которого, Вашингтон, в частности, хочет затронуть «украинский вопрос». Салливан подчеркнул, что США намерены и дальше защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, правда, намерены делать это не за счет ультиматумов, а дипломатическим путем.

Ранее в МИД РФ назвали кибербезопасность одной из тем возможной встречи Путина и Байдена. «Тема информационной безопасности настолько приоритетна, что, безусловно, можно думать, что она войдет в число тем между РФ и США на высшем уровне», - сказал директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. Однако, пока нет с ясности с ее датой и местом проведения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «речь идет о летних месяцах». Помощник главы РФ Юрий Ушаков упоминал месяц июнь. Со своей стороны, советник президента США Джейк Салливан сказал 28 апреля, что встреча Путина и Байдена состоится, если удастся найти «подходящую дату и место», пишет РБК.