Заклятые партнёры. «Недруги» из США поставили России условие
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой, если со стороны России не будет «эскалации».
На фоне разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон попытался выдвинуть свои условия переговоров.
«Если он (Путин – прим. НСН) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также заявил о важности иметь возможность «четкого и прямого» разговора с лидерами стран, с которыми у США есть разногласия, конкретно упомянув Путина.
По его словам, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией и не расценивают санкции в качестве единственного дискуссионного инструмента.
Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия предлагала США обнулить дипломатический конфликт, однако в ответ последовал отказ.
Лавров сказал РИА Новости, что заявлял о готовности к возобновлению контактов в беседе Блинкеном после вступления в должность президента США Джо Байдена. Однако позже «пошла цепная реакция», отмечает «Свободная пресса». В частности, Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ, и американская администрация «продолжает скользить по наклонной плоскости».
С датой возможной встречи президентов России и США также пока мало ясности.
13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. 25 апреля помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что эта встреча может состояться в июне. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи Путина и Байдена пока не определена, уточнив, что «речь идет о летних месяцах».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств, куда точно войдут США.
Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признались «Радиоточке НСН» , что им не нравятся «списки врагов» от МИД РФ.
23 апреля президенты России и США выступили в режиме оффлайн на климатическом саммите, после чего Байден сказал, что был «воодушевлен» речью Путина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- За прошедший год спрос на курьеров вырос в восемь раз
- Лавров: изменение минских договоренностей приведет к резне в Донбассе
- Лавров прокомментировал решение Бразилии по «Спутнику V»
- В Киеве заявили, что Россия начала отвод войск от украинских границ только в Крыму
- Эксперты предупредили о возможных мошенничествах в Telegram
- Попова заявила, что прибывающих из Индии будут тестировать на ковид в аэропорту
- Итальянского «Робинзона Крузо» выселят с острова, на котором он жил 30 лет
- Лавров рассказал о наличии аналога SWIFT в России
- Минсельхоз подготовился к подорожанию круп
- Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru