Заклятые партнёры. «Недруги» из США поставили России условие

Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Москвой, если со стороны России не будет «эскалации».

На фоне разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон попытался выдвинуть свои условия переговоров.

«Если он (Путин – прим. НСН) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Лавров рассказал о предложении РФ «обнулить» дипломатический конфликт с США

Он также заявил о важности иметь возможность «четкого и прямого» разговора с лидерами стран, с которыми у США есть разногласия, конкретно упомянув Путина.

По его словам, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией и не расценивают санкции в качестве единственного дискуссионного инструмента.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия предлагала США обнулить дипломатический конфликт, однако в ответ последовал отказ.

Лавров сказал РИА Новости, что заявлял о готовности к возобновлению контактов в беседе Блинкеном после вступления в должность президента США Джо Байдена. Однако позже «пошла цепная реакция», отмечает «Свободная пресса». В частности, Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ, и американская администрация «продолжает скользить по наклонной плоскости».

С датой возможной встречи президентов России и США также пока мало ясности.

13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. 25 апреля помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что эта встреча может состояться в июне. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи Путина и Байдена пока не определена, уточнив, что «речь идет о летних месяцах».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств, куда точно войдут США.

Госдуме не понравился список «недружественных стран» от МИД

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признались «Радиоточке НСН» , что им не нравятся «списки врагов» от МИД РФ.

23 апреля президенты России и США выступили в режиме оффлайн на климатическом саммите, после чего Байден сказал, что был «воодушевлен» речью Путина.

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