Заклятые партнёры. «Недруги» из США поставили России условие

Он также заявил о важности иметь возможность «четкого и прямого» разговора с лидерами стран, с которыми у США есть разногласия, конкретно упомянув Путина.

По его словам, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что США стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией и не расценивают санкции в качестве единственного дискуссионного инструмента.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия предлагала США обнулить дипломатический конфликт, однако в ответ последовал отказ.

Лавров сказал РИА Новости, что заявлял о готовности к возобновлению контактов в беседе Блинкеном после вступления в должность президента США Джо Байдена. Однако позже «пошла цепная реакция», отмечает «Свободная пресса». В частности, Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ, и американская администрация «продолжает скользить по наклонной плоскости».

С датой возможной встречи президентов России и США также пока мало ясности.

13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. 25 апреля помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что эта встреча может состояться в июне. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи Путина и Байдена пока не определена, уточнив, что «речь идет о летних месяцах».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств, куда точно войдут США.