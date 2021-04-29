Совфед оценил речь Байдена перед конгрессом США

По его словам, речь Байдена произвела неоднозначное впечатление, так как президент подчеркнул желание американской стороны закончить эскалацию конфликта с Россией, но при этом выдвинул ряд условий и угроз в случае невыполнения этих условий.

Сенатор отметил, что складывается впечатление раскола не только в обществе, но и в верхах, когда здравый смысл противоречит идеям радикалов из американских спецслужб и конгресса.

Американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

