Совфед оценил речь Байдена перед конгрессом США

Заявления американского президента Джо Байдена об отношениях США с Россией и Китаем нельзя назвать обнадеживающими из-за выдвинутых условий и угроз в случае их невыполнения. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook.

Байден: США не стремятся к эскалации отношений с Россией

По его словам, речь Байдена произвела неоднозначное впечатление, так как президент подчеркнул желание американской стороны закончить эскалацию конфликта с Россией, но при этом выдвинул ряд условий и угроз в случае невыполнения этих условий.

Сенатор отметил, что складывается впечатление раскола не только в обществе, но и в верхах, когда здравый смысл противоречит идеям радикалов из американских спецслужб и конгресса.

Американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СовфедБайденРоссийско-американские Отношения
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