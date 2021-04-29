Совфед оценил речь Байдена перед конгрессом США
Заявления американского президента Джо Байдена об отношениях США с Россией и Китаем нельзя назвать обнадеживающими из-за выдвинутых условий и угроз в случае их невыполнения. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей официальной странице в Facebook.
По его словам, речь Байдена произвела неоднозначное впечатление, так как президент подчеркнул желание американской стороны закончить эскалацию конфликта с Россией, но при этом выдвинул ряд условий и угроз в случае невыполнения этих условий.
Сенатор отметил, что складывается впечатление раскола не только в обществе, но и в верхах, когда здравый смысл противоречит идеям радикалов из американских спецслужб и конгресса.
Американский лидер Джо Байден сообщил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.
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