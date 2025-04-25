Собянин рассказал о программе фестиваля «Московская весна Победы»

Он отметил, что 9 мая — величайший день для всех поколений жителей России. В честь этого праздника в столице запланирована большая развлекательная программа в период с 1 по 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна Победы».

Основными местами проведения станут ВДНХ и еще 20 зеленых территорий города. В парке «Ходынское поле» поставят театрализованное представление, прочитают лекции об искусстве во время Великой Отечественной войны (ВОВ) и проведут квест-экскурсию. Именно здесь в мае 1945 года приземлился самолет с важным грузом. Он привез в Москву оригинальный документ о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха.

Множество мероприятий ждет и посетителей ВДНХ. Помимо постановок, концертов и шоу, у главного входа запланирована акция «Вальс Победы»: сотни московских студентов колледжей поставят хореографический номер под песню «Майский вальс». В сам День Победы на территории комплекса состоится шествие духовного оркестра с песнями военных лет, маршами и популярными композициями. В 21:55 все гости услышат голос легендарного диктора Юрия Левитана, который объявит о победе СССР в ВОВ.