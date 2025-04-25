Собянин рассказал о программе фестиваля «Московская весна Победы»

Москва подготовила ряд мероприятий в парках и общественных площадках, приуроченных ко Дню Победы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что 9 мая — величайший день для всех поколений жителей России. В честь этого праздника в столице запланирована большая развлекательная программа в период с 1 по 11 мая в рамках фестиваля «Московская весна Победы».

Основными местами проведения станут ВДНХ и еще 20 зеленых территорий города. В парке «Ходынское поле» поставят театрализованное представление, прочитают лекции об искусстве во время Великой Отечественной войны (ВОВ) и проведут квест-экскурсию. Именно здесь в мае 1945 года приземлился самолет с важным грузом. Он привез в Москву оригинальный документ о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха.

Множество мероприятий ждет и посетителей ВДНХ. Помимо постановок, концертов и шоу, у главного входа запланирована акция «Вальс Победы»: сотни московских студентов колледжей поставят хореографический номер под песню «Майский вальс». В сам День Победы на территории комплекса состоится шествие духовного оркестра с песнями военных лет, маршами и популярными композициями. В 21:55 все гости услышат голос легендарного диктора Юрия Левитана, который объявит о победе СССР в ВОВ.

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Музей Победы запустит новый проект «Парк Победы. Главный патриотический» на Поклонной горе. На выходных посетителям предложат поучаствовать в квесте «Вперед к Победе!». Они смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов и ответить на вопросы о войне.

Столицу также украсят ко Дню Победы. На улицах, электробусах и в парках появятся флаги и георгиевские ленты. При въезде в город можно будет увидеть тематические конструкции «Город-герой Москва». Около главного здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной установят инсталляции «Звезда Россия» и «Салют Победы».

Светомузыка и памятные видео также заполонят улицы столицы. 8 и 9 мая на фасадах домов-книжек на Новом Арбате будут демонстрировать тематические сюжеты. Они также появятся на Триумфальных воротах, Доме Правительства РФ и здании Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. В ночь на 10 мая на Арбате также настроят праздничную подсветку, а над зелеными аллеями появятся алые ленты. Площадь Дорогомиловская Застава украсят клумбами с колеусами и красными пеларгониями. Цветы станут символом памяти подвига солдат Красной армии.

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Мэр Москвы также отметил, что в этот день традиционно пройдет акция «Москва помогает». Волонтеры будут принимать пожертвования для детей из новых регионов, а также подарки и необходимые вещи для бойцов специальной военной операции.

Всего в городе пройдет более 360 мероприятий на военную тематику. Они доступны для всех возрастных категорий. Самых маленьких гостей научат моделировать военную технику, а детей постарше — оказывать первую помощь, рисовать фронтовую газету и ориентироваться в военных картах. Для активных москвичей предусмотрены соревнования по спортивному ориентированию, скейтборду и возможность сдать нормативы ГТО в облегченной версии. Во всех парках подготовят угощение из блюд солдатской кухни. Можно будет попробовать фронтовой кулеш, щи и макароны по-флотски.

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ФОТО: пресс-служба Музея Победы
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