Россия пригласила генсека компартии Вьетнама на День Победы в Москву
Россия пригласила генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, передает РИА Новости.
«Генеральный секретарь... товарищ То Лам приглашен на празднование Дня Победы», - указал Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть политика на праздничных мероприятиях.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в мае ждет президента Сербии Александра Вучича в Москве на торжествах по случаю 80-летия Победы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru