Россия пригласила генсека компартии Вьетнама на День Победы в Москву

Россия пригласила генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь... товарищ То Лам приглашен на празднование Дня Победы», - указал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть политика на праздничных мероприятиях.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в мае ждет президента Сербии Александра Вучича в Москве на торжествах по случаю 80-летия Победы.

