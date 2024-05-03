Шойгу: Военные парады в День Победы пройдут в 25 городах

«Всего в праздновании... будет задействовано около 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники», — указал глава военного ведомства.

Также министр рассказал, что в главном параде на Красной площади в Москве поучаствуют более девяти тысяч человек, в числе которых участники специальной военной операции, 70 единиц техники, пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

«В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр», — отметил Шойгу.

