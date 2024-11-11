В Москве запущены сервисы ИИ в сфере градостроительства
В Москве заработал Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Он изучает потребности всех участников строительного процесса и горожан, разрабатывает и внедряет инновационные решения для различных задач этой сферы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На данный момент работает сервис, с помощью которого можно анализировать план земельного участка и прогнозировать его градостроительный потенциал. Кроме того нейросеть по квартирографии разрабатывает планировочные решения для домов, которые возводятся по программе реновации жилья.
Цифровой нормоконтроль — другой помощник, проверяющий оформление проектной и рабочей документации. Можно также использовать калькулятор процедур в сфере строительства, который помогает планировать онлайн жизненные циклы проекта. ИИ в этом случае позволяет свериться с актуальной нормативно-правовой базой.
В будущем новые инновационные решения помогут в мониторинге хода строительства, поиске коллизий в BIM-моделях, планировании застройки и развитии городских территорий.
Минцифры ранее сообщило, что планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце года.
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