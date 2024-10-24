На «Госуслугах» запустят бета-версию ИИ-помощника

Минцифры планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«С начала года этого мы тестируем российские модели. Интегрировали, вот закрытое тестирование проводим, и я рад сказать, что в конце года мы откроем бета-версию», — указал министр.

По словам главы Минцифры, ведомство видит «классные результаты», ИИ точечно и быстро помогает пользователям портала госуслуг. Шадаев подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта позволяет сокращать службы поддержки ресурса, выявлять «узкие места» в сервисах и впоследствии оптимизировать их работу.

Ранее в Минцифы анонсировали появление на «Госуслугах» электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Документы можно будет использовать наравне с бумажными, напоминает «Свободная пресса».

