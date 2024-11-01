Ракова: В Москве обучили нейросеть выявлять желчнокаменную болезнь на КТ

Она отметила, что желчнокаменная болезнь может долго протекать бессимптомно и не оказывать влияния на общее состояние пациента. По словам Раковой, технологии компьютерного зрения выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога: они обращают внимание врача на наличие камней в желчном пузыре, автоматически делают нужные измерения, тем самым ускоряя диагностику.

Перед началом работы с реальными исследованиями пациентов, сервис ИИ прошел тестирование по выявлению камней в желчном пузыре. Это значит, что при корректной работе алгоритм не распознает в качестве отклонения другие изменения. Применение технологий компьютерного зрения в медицине способствует сокращению времени на диагностику и увеличению ее точности.

