Ракова: В Москве обучили нейросеть выявлять желчнокаменную болезнь на КТ
Новый сервис искусственного интеллекта для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии заработал в столице, нейросеть позволяет автоматизировать выявление камней в желчном пузыре, измерение их размеров, а также ускорить диагностику патологии. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что желчнокаменная болезнь может долго протекать бессимптомно и не оказывать влияния на общее состояние пациента. По словам Раковой, технологии компьютерного зрения выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога: они обращают внимание врача на наличие камней в желчном пузыре, автоматически делают нужные измерения, тем самым ускоряя диагностику.
Перед началом работы с реальными исследованиями пациентов, сервис ИИ прошел тестирование по выявлению камней в желчном пузыре. Это значит, что при корректной работе алгоритм не распознает в качестве отклонения другие изменения. Применение технологий компьютерного зрения в медицине способствует сокращению времени на диагностику и увеличению ее точности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Дмитрия Певцова подали в суд за долг по коммуналке
- РОАД: Новые автомобили в РФ подорожали на 5% в октябре
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
- АТОР: Бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru