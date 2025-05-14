В Москве три старинных дома в стиле эклектики признаны памятниками архитектуры

Три столичных дома конца XIX – начала XX века включили в Единый госреестр объектов культурного наследия. Речь идет об особняке Е.Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняке А.В. Демидова на Садовой-Кудринской улице и особняке Н.В. Урусовой в Денежном переулке. Как сообщается на сайте мэра Москвы, ранее эти здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Двухэтажный жилой дом с подвалом и аттиком в Малом Каретном переулке построен в 1889 году по заказу крестьянки Екатерины Лопатиной и по проекту архитектора Якова Махонина. В 1912 году владение с домом купил купец первой гильдии Яков Альшванг. Он открыл на приобретенной территории швейную фабрику, которая продолжала работать и после 1917 года.

Усадьбу Гусева Полоса в «Сколкове» признали памятником архитектуры

Особняк на Садовой-Кудринской возвели в 1912 году по проекту архитектора Константина Разумова для текстильного фабриканта Александра Демидова. Дом в Денежном переулке появился в 1899 году в качестве жилого дома для Натальи Урусовой по проекту архитектора Карла Треймана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры в столице.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ПамятникиАрхитектураМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры