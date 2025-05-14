В Москве три старинных дома в стиле эклектики признаны памятниками архитектуры

Три столичных дома конца XIX – начала XX века включили в Единый госреестр объектов культурного наследия. Речь идет об особняке Е.Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняке А.В. Демидова на Садовой-Кудринской улице и особняке Н.В. Урусовой в Денежном переулке. Как сообщается на сайте мэра Москвы, ранее эти здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Двухэтажный жилой дом с подвалом и аттиком в Малом Каретном переулке построен в 1889 году по заказу крестьянки Екатерины Лопатиной и по проекту архитектора Якова Махонина. В 1912 году владение с домом купил купец первой гильдии Яков Альшванг. Он открыл на приобретенной территории швейную фабрику, которая продолжала работать и после 1917 года.