В Москве три старинных дома в стиле эклектики признаны памятниками архитектуры
Три столичных дома конца XIX – начала XX века включили в Единый госреестр объектов культурного наследия. Речь идет об особняке Е.Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняке А.В. Демидова на Садовой-Кудринской улице и особняке Н.В. Урусовой в Денежном переулке. Как сообщается на сайте мэра Москвы, ранее эти здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.
Двухэтажный жилой дом с подвалом и аттиком в Малом Каретном переулке построен в 1889 году по заказу крестьянки Екатерины Лопатиной и по проекту архитектора Якова Махонина. В 1912 году владение с домом купил купец первой гильдии Яков Альшванг. Он открыл на приобретенной территории швейную фабрику, которая продолжала работать и после 1917 года.
Особняк на Садовой-Кудринской возвели в 1912 году по проекту архитектора Константина Разумова для текстильного фабриканта Александра Демидова. Дом в Денежном переулке появился в 1899 году в качестве жилого дома для Натальи Урусовой по проекту архитектора Карла Треймана.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры в столице.
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