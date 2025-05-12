Усадьбу Гусева Полоса в «Сколкове» признали памятником архитектуры
Главный усадебный дом в Гусевой Полосе был признан памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Усадьба была построена в конце XIX века. Позднее ее выкупил инженер-строитель Александр Шумилин. Он превратил старое здание в заметный шедевр неоклассицизма, украсив его портиками, колоннами и медальонами с античными профилями.
В советское время дом передали государству. В нем был организован детский приют, а с середины 1930-х годов здание оказалось в собственности фабрики «Трехгорная мануфактура». В 1960-х годах в усадьбе разместили дом отдыха «Баковка», который принадлежал министерству авиационной промышленности.
С 2013 года историческая постройка была взята под охрану государства как объект культурного наследия. К 2020 году архитектурный комплекс был полностью отреставрирован. Фасадам и интерьерам вернули их первоначальный облик, были укреплены фундамент и кровля, а оконные и дверные рамы восстановлены по историческим образцам. Сейчас в здании расположен дом приемов инновационного центра «Сколково».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru