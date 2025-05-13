Собянин рассказал о масштабной программе реставрации памятников архитектуры
В Москве было выдано более 500 разрешений на проведение реставрационных работ с начала 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что некоторые проекты уже будут готовы к концу года. В качестве примера он привел ремонт дворца Н.А. Дурасова в районе Люблино. В усадьбе осталось привести в порядок только фасады, подчеркнул Собянин.
Мэр также рассказал о реконструкции в бывшем здании комбината газеты «Правда». Оно является памятником конструктивизма. Сейчас в нем проводят работы по демонтажу аварийных участков и маркировке ценных фрагментов.
Еще одним важным объектом для реставраторов стал главный дом усадьбы Узкое (Стрешневых — Голицыных). В ней восстанавливают деревянную галерею. Фасады и интерьеры в памятнике архитектуры XVII–XIX веков уже приведены к своему первоначальному виду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru