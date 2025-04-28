Собянин рассказал, как преобразятся три вылетные магистрали Москвы

Еще одна трасса, которая попала в проект обновления — Волгоградский проспект на пересечении с улицей Марксистской. Здесь также планируют убрать кабели электроснабжения под землю, а еще установить перфорированные экраны у наземных инженерных конструкций и декоративные ограждения вдоль промышленных объектов.

Отмечается, что сразу семь соседних с магистралью районов (Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый) получат новые тротуары в ходе работ. Особое внимание уделено озеленению пространства: более 800 саженцев и газон площадью 409 тысяч кв. м. появятся в районе дороги. Вдоль шоссе также поменяют разметку, смонтируют новые дорожные знаки, а в соседних пространствах установят лавочки и обновят системы освещения и остановки.