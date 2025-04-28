Собянин рассказал, как преобразятся три вылетные магистрали Москвы
В Москве обновят три дорожные магистрали, а всего в плане города — ремонт сразу 19 шоссе, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Уточняется, что первые работы начнутся на Щелковском шоссе в районе съездов на Краснопрудную и Большую Черкизовскую улицы. Это позволит улучшить транспортную доступность Восточного вокзала, автовокзала «Центральный» и близлежащих станций МЦК и метро. Изменения начнут с инженерных конструкций. В плане предусмотрено, что кабельные линии должны быть убраны под землю в рамках проекта «Чистое небо». Будут отремонтированы водосточные каналы, появятся дополнительные ливневки.
Еще одна трасса, которая попала в проект обновления — Волгоградский проспект на пересечении с улицей Марксистской. Здесь также планируют убрать кабели электроснабжения под землю, а еще установить перфорированные экраны у наземных инженерных конструкций и декоративные ограждения вдоль промышленных объектов.
Отмечается, что сразу семь соседних с магистралью районов (Таганский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородский, Печатники, Текстильщики и Южнопортовый) получат новые тротуары в ходе работ. Особое внимание уделено озеленению пространства: более 800 саженцев и газон площадью 409 тысяч кв. м. появятся в районе дороги. Вдоль шоссе также поменяют разметку, смонтируют новые дорожные знаки, а в соседних пространствах установят лавочки и обновят системы освещения и остановки.
Еще одной частью проекта благоустройства станет обновление на пересечении Проспекта 60-летия Октября и Профсоюзной улицы. Работы затронут все районы от площади Гагарина до МКАД (Академический, Коньково, Обручевский, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево). Основная задача этого проекта — сохранить транспортную доступность на плотно застроенном участке города и обеспечить связанность территории. Пространство разделят на транзитные и рекреационные зоны.
На Профсоюзной улице также планируется убрать кабели под землю, расширить тротуары и установить пандусы для удобства всех жителей города. Особенностью работ в районе станет замена более 3 тысяч кв.м. подпорных стенок. Дорожное полотно и тротуары обновятся.
Проект по благоустройству вылетных магистралей является началом большой работы, которая должна завершиться к 2030 году. Это — одна из крупнейших инициатив Москвы в этом году.
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