Собянин сообщил о планах строительства бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов

«Новую эстакаду построим на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом», — сообщил глава столицы. Он добавил, что участок шоссе протянется больше, чем на 200 метров, а съезд получит три полосы движения в каждую сторону.

Сообщается, что в этом районе проведут ряд сопутствующих дорожных работ. Вместе с развязкой отремонтируют часть шоссе Энтузиастов и сделают новый боковой проезд вдоль него. О пешеходах тоже позаботились: для них предусмотрено создание подземного перехода с лифтами и лестницами.

Изменения помогут водителям района Ивановское быстрее добираться до дома и на работу, а также ускорят движения на шоссе Энтузиастов и прилегающих улицах (Большой Купавенский проезд и Свободный проспект).

