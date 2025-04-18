Собянин сообщил о планах строительства бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов
В Восточном административном округе Москвы построят новую автомобильную развязку, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Новую эстакаду построим на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом», — сообщил глава столицы. Он добавил, что участок шоссе протянется больше, чем на 200 метров, а съезд получит три полосы движения в каждую сторону.
Сообщается, что в этом районе проведут ряд сопутствующих дорожных работ. Вместе с развязкой отремонтируют часть шоссе Энтузиастов и сделают новый боковой проезд вдоль него. О пешеходах тоже позаботились: для них предусмотрено создание подземного перехода с лифтами и лестницами.
Изменения помогут водителям района Ивановское быстрее добираться до дома и на работу, а также ускорят движения на шоссе Энтузиастов и прилегающих улицах (Большой Купавенский проезд и Свободный проспект).
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