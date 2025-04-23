Собянин одобрил план создания современного квартала на юго-востоке Москвы

Проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе в Юго-Восточном административном округе утвердили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На участке площадью 0,44 гектара на Симоновском Валу появится современное жилье для целей столичной программы реновации.

«Раньше здесь были устаревшие объекты. Теперь на их месте построим 18,6 тысячи квадратных метров недвижимости, благоустроим территорию и обновим улично-дорожную сеть», — написал Собянин.

Как напомнил градоначальник, в Москве уже реализуется 115 проектов комплексного развития площадью почти 1,4 тысячи гектаров. Москвичи получат более 28 млн квадратных метров современной недвижимости и более 334 тысяч рабочих мест.

Сейчас на участке между Большим Симоновским переулком и улицей Мельникова (улица Симоновский Вал, дом 9, корпус 2) находятся устаревшие объекты. Градостроительный потенциал площадки - 18,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь возведут современный жилой комплекс.

