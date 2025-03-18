Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

Более 400 новых деревьев высадят в текущем году на исторической части Ленинского проспекта в Москве между Садовым кольцом и площадью Гагарина. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Зеленые стены деревьев защищают горожан от пыли и шума, идущих с проезжей части дорог. Большие раскидистые липы и вязы, яблони и черемуха, дубы и березы придают неповторимое очарование... даже самой обычной улице. Именно поэтому мы ведем активное озеленение вылетных магистралей и других крупных улиц Москвы», - подчеркнул градоначальник.

Как напомнил Собянин, в прошлом году на 24 крупных магистралях столицы высадили свыше 4,5 тысячи новых деревьев, в этом году планируется высадка примерно такого же количества.

Ленинский проспект станет одним из главных объектов озеленения. Длина улицы – целых 14 км, от Садового кольца до МКАД, и озеленить проспект за год достаточно сложно. Тем не менее в 2021-2023 годах здесь высадили почти 1,6 тысячи деревьев. В этом году запланировано комплексное озеленение части проспекта между Садовым кольцом и площадью Гагарина. Большая часть новых деревьев появится на широких тротуарах и создаст «зеленую стену» между проезжей частью и фасадами домов. Часть растений высадят на Калужской площади и площади Гагарина.

Собянин указал, что для Ленинского проспекта выбрали взрослые липы «Паллида» и вязы «Новый горизонт» возрастом 20–35 лет и высотой 4-8 м. Такие деревья хорошо адаптируются к особенностям климата города. Посадочные работы начались около двух недель назад.

