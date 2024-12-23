Анастасия Ракова рассказала о создании 11 фантомов для диагностики пациентов

На сегодняшний день учеными создано уже одиннадцать таких изделий, многие из которых успешно используются на практике. Среди последних разработок — фантом предстательной железы.

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ стал научной базой для разработки и внедрения в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики.

Так, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев заявил, что цель заключалась в решении важной клинической проблемы: снижении погрешностей от металлических тазобедренных имплантов при магнитно-резонансной томографии предстательной железы. Помимо искажений, они могут негативно сказываться на точности количественных измерений, а настройка во время исследования может вызвать нагрев импланта и доставить пациенту дискомфорт. Использование фантома стало решением в этой ситуации.