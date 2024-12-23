Анастасия Ракова рассказала о создании 11 фантомов для диагностики пациентов

Сегодня ученые Москвы разработали 11 медицинских фантомов, которые имитируют ткани, органы и части тела человека. Благодаря им повышается доступность диагностических процедур, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что фантомы - реалистичные и долговечные изделия, некоторые из которых служат для обучения начинающих специалистов и для практики опытных врачей, а другие используют для настройки диагностического оборудования.

Ракова рассказала о цифровых сервисах в Москве для подачи заявления в ЗАГС

На сегодняшний день учеными создано уже одиннадцать таких изделий, многие из которых успешно используются на практике. Среди последних разработок — фантом предстательной железы.

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ стал научной базой для разработки и внедрения в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики.

Так, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев заявил, что цель заключалась в решении важной клинической проблемы: снижении погрешностей от металлических тазобедренных имплантов при магнитно-резонансной томографии предстательной железы. Помимо искажений, они могут негативно сказываться на точности количественных измерений, а настройка во время исследования может вызвать нагрев импланта и доставить пациенту дискомфорт. Использование фантома стало решением в этой ситуации.

Ракова рассказала о новогоднем оформлении поликлиник и больниц столицы

Также недавно ученые создали первый в России фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Его можно использовать для обучения врачей рентгенолаборантов.

Помимо этого, специалисты Центра диагностики и телемедицины подготовили по данной теме ряд методических рекомендаций, которые уже используются в системе здравоохранения столицы. Разработки данного центра помогают обучать врачей, рентген-лаборантов и молодых специалистов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МедицинаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры