Ракова рассказала о новогоднем оформлении поликлиник и больниц столицы

Также украшены детские и взрослые поликлиники в каждом районе города, больницы, центры «Мои Документы». Также новогодний маршрут по Москве дополнится «Добрыми елками» с теплыми пожеланиями.

В центрах «Мои документы» для москвичей пройдет также праздничная программа.

Гостей ждут мастер-классы по изготовлению новогодних композиций, елочных игрушек, рисованию картин на холсте и эпоксидной смолой, а также фотографии радужки глаза и многое другое.

В самых популярных локациях Москвы, таких как ГУМ, Ильинские ворота, на Неглинной, в ЦДМ, гостей ждут «Добрые елки», где можно будет прочесть пожелания на будущий год

