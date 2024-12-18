Ракова рассказала о новогоднем оформлении поликлиник и больниц столицы
В столице оформили к Новому году больницы, поликлиники, центры Мои Документы и Дворцы бракосочетания, заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в Москве начался масштабный проект «Зима в Москве», поэтому улицы города уже украшены праздничной иллюминацией, проводятся фестивали.
Также украшены детские и взрослые поликлиники в каждом районе города, больницы, центры «Мои Документы». Также новогодний маршрут по Москве дополнится «Добрыми елками» с теплыми пожеланиями.
В центрах «Мои документы» для москвичей пройдет также праздничная программа.
Гостей ждут мастер-классы по изготовлению новогодних композиций, елочных игрушек, рисованию картин на холсте и эпоксидной смолой, а также фотографии радужки глаза и многое другое.
В самых популярных локациях Москвы, таких как ГУМ, Ильинские ворота, на Неглинной, в ЦДМ, гостей ждут «Добрые елки», где можно будет прочесть пожелания на будущий год
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