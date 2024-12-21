Ракова рассказала о цифровых сервисах в Москве для подачи заявления в ЗАГС

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что теперь подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru стало еще проще.

По ее словам, теперь молодожены могут выбрать место бракосочетания на интерактивной карте. При выборе определенного места, пары смогут ознакомиться со специальным календарем. Также молодоженам доступны информационные подсказки в алгоритме заполнения заявления.



Для получения услуги онлайн потребуются данные паспортов и СНИЛС молодоженов. Услуга находится в разделе «Семья, дети», во вкладке «Брак».

