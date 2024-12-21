Ракова рассказала о цифровых сервисах в Москве для подачи заявления в ЗАГС
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что теперь подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru стало еще проще.
По ее словам, теперь молодожены могут выбрать место бракосочетания на интерактивной карте. При выборе определенного места, пары смогут ознакомиться со специальным календарем. Также молодоженам доступны информационные подсказки в алгоритме заполнения заявления.
Для получения услуги онлайн потребуются данные паспортов и СНИЛС молодоженов. Услуга находится в разделе «Семья, дети», во вкладке «Брак».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 22 человека
- СМИ: В отделении банка в Санкт-Петербурге произошел взрыв
- Полиция задержала мужчину, взорвавшего петарду в подмосковном ТЦ
- Мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи
- Из-за взрыва петард эвакуировали подмосковный ТЦ «Гелиос»
- СК РФ: 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в Тюменской области
- Пассажиры подрались в аэропорту Шереметьево из-за задержки рейса
- МЧС: Еще 54 километра береговой линии нужно очистить от мазут на Кубани
- СМИ: В ТЦ «Форт» на cеверо-востоке Москвы произошла стрельба
- Число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до пяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru