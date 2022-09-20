«Газпром» остановит «Силу Сибири»
Поставки по газопроводу «Сила Сибири» будут остановлены. Об этом сообщили в «Газпроме». В компании уточнили, что газовая магистраль будет закрыта с 22 по 29 сентября из-за плановых профилактических работ.
В соответствии с договором между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Как пишет ТАСС, поставки российского трубопроводного газа в Китай с января по август 2022 года выросли на 60%. В 2021 году «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» 10,39 млрд куб. м газа, что в 2,5 раза выше, чем в 2020 году. При этом, экспортная производительность магистрали рассчитана на 38 млрд куб. м в год.
В настоящее время «восточный» маршрут магистрального газопровода «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения в Якутии российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В планах «Газпрома» к концу 2022 года начать подачу газа в «Силу Сибири» с Ковыктинского месторождения, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
Ранее СМИ написали о том, что в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией Иран вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн куб. м.
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