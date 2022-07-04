«Рынок схлопнулся»: Риэлторский бизнес в России предупредили об «отливе»

По его словам, сокращение рентабельности риэлторского бизнеса в первую очередь будет идти в крупных городах России, так как на их рынках большое количество участников.

«Такая ситуация более характерна для крупных городов, просто потому что рынки большие. Они изначально привлекательные, на них много участников. Естественно, как только рынок начинает схлопываться, поляризация среди участников начинается гораздо выше. То есть, деление на тех, кто вполне уверенно себя чувствует, невзирая на катаклизмы, и тех, кто зашел на высоком тренде и сейчас сидит без работы и выходит», - указал Самойлов.

Также он рассказал, что рынок вторичного жилья на сегодняшний день просел в два раза из-за слишком больших цен на ипотеку. При этом Самойлов отметил, что ситуация с новостройками также не радует.

«Рынок вторички просел драматично, вдвое точно. Ключевой фактор, который обеспечивал реальный платежеспособный спрос – это ипотека. По существу, в момент поднятия Центробанком ключевой ставки, ипотека была убита. Даже несмотря на то, что ключевая ставка с тех пор обратно снизилась, я бы не сказал, что это привело к восстановлению спроса в рамках вторички. На первичке ситуация попроще, хотя я бы не назвал ее очень оптимистичной. Льготная ипотека, конечно, решает часть задач, но до прошлогодних показателей еще очень далеко», - сказал он.