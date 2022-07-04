«Рынок схлопнулся»: Риэлторский бизнес в России предупредили об «отливе»
Кризис переживут только крупные и успешные агентства по недвижимости, отметил в эфире НСН риэлтор Олег Самойлов.
На рынке риэлторских услуг сейчас идет большой отлив, маленькие агентства по недвижимости начинают выходить с рынка, останутся только крупные и успешные компании, заявил вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что обвалившийся из-за кризиса спрос на жилье привел к сокращению рентабельности риэлторского бизнеса. Как отметили в компании «Жилфонд», число выставленных на продажу агентств недвижимости за последние несколько месяцев выросло в несколько раз. Олег Самойлов уверен, что продать такой бизнес практически невозможно.
«Рынок риэлторских услуг в последние годы можно сравнить с морем. Как только активность рынка падает, начинается отлив. Наименее удачливые, профессиональные и успешные начинают выходить с рынка. А как только ситуация налаживается, начинают заходить обратно. Дело в том, что входной билет на рынок сегодня не очень дорого стоит, поэтому и войти на него обратно не сложно. Все объявления о продаже агентств недвижимости сегодня – это мечты, которым не суждено сбыться. Риэлторский бизнес, особенно маленький, продать практически невозможно. Он не имеет смысла к покупке, поэтому такие объявления, как правило, висят, и никакого покупателя в 99% случаев не найдется», - сказал Самойлов.
По его словам, сокращение рентабельности риэлторского бизнеса в первую очередь будет идти в крупных городах России, так как на их рынках большое количество участников.
«Такая ситуация более характерна для крупных городов, просто потому что рынки большие. Они изначально привлекательные, на них много участников. Естественно, как только рынок начинает схлопываться, поляризация среди участников начинается гораздо выше. То есть, деление на тех, кто вполне уверенно себя чувствует, невзирая на катаклизмы, и тех, кто зашел на высоком тренде и сейчас сидит без работы и выходит», - указал Самойлов.
Также он рассказал, что рынок вторичного жилья на сегодняшний день просел в два раза из-за слишком больших цен на ипотеку. При этом Самойлов отметил, что ситуация с новостройками также не радует.
«Рынок вторички просел драматично, вдвое точно. Ключевой фактор, который обеспечивал реальный платежеспособный спрос – это ипотека. По существу, в момент поднятия Центробанком ключевой ставки, ипотека была убита. Даже несмотря на то, что ключевая ставка с тех пор обратно снизилась, я бы не сказал, что это привело к восстановлению спроса в рамках вторички. На первичке ситуация попроще, хотя я бы не назвал ее очень оптимистичной. Льготная ипотека, конечно, решает часть задач, но до прошлогодних показателей еще очень далеко», - сказал он.
Кроме того, Самойлов подчеркнул, что риэлторам не стоит ждать поддержки от государства, так как стране выгодно поддерживать именно строительную отрасль.
«Риэлторов на плаву государство поддерживать не будет. Государство заинтересованно в поддержке строительной отрасли. Поэтому риэлтор, который нашел себя где-то рядом со строительной отраслью, наверное, получит от государства свой кусочек. Реальный профессионал, который наработал свою риэлторскую базу, который, действительно, зарабатывает и обеспечивает клиентам свою полезность, эти катаклизмы переживет», - резюмировал он.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН отмечал, что ипотечный рынок начал медленными темпами восстанавливаться в апреле-мае. По его словам, государство предпринимает все необходимые меры для этого.
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