Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть
Строительная отрасль в России столкнулась с серьезным кризисом платежей: просрочка по кредитам застройщиков за год подскочила на 27% до 280 млрд рублей, сообщают «Известия».
При этом общий объем кредитов вырос лишь на 10%, что указывает на стремительное ухудшение финансового здоровья отрасли. Ключевой драйвер проблем — коллапс спроса, вызванный дорогой ипотекой. После роста ключевой ставки ЦБ рыночные ипотечные предложения взлетели до 20%, а государственная поддержка существенно сократилась. Это привело к падению продаж новостроек на 18% и снижению выручки девелоперов.
Следствием стали не только растущие риски дефолтов компаний, но и прямые проблемы для дольщиков: участились жалобы на задержки в сдаче домов. Эксперты предупреждают, что в погоне за экономией в условиях нехватки денежного потока застройщики могут начать упрощать проекты и экономить на материалах, что ставит под угрозу качество нового жилья.
За два года количество сделок на рынке недвижимости сократилось в два раза из-за дорогой ипотеки, для роста спроса ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 12%, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
