«Заезжай и живи»: В России заявили об «оживлении» рынка ипотеки
Количество сделок начинает возвращаться на прежний уровень, однако до прошлогодних показателей еще далеко, отметил в эфире НСН представитель Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев.
Рынок ипотеки в России начинает возвращаться в свое прежнее состояние, число сделок увеличивается, однако среди россиян продолжает сохраняться неопределенность, рассказал управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что в августе число ипотечных договоров в Москве увеличилось на 14,6%, показатель растет третий месяц подряд. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ежемесячный отчет столичного управления Росреестра. Денис Бутовичев подтвердил позитивную тенденцию на рынке.
«Можно сказать, что началось оживление. Это заметно по количеству обращений и по количеству сделок. Оживление может быть связано с психологическими факторами: люди замерли в ожидании. Весной не понимали, что делать: многие сняли с продажи квартиры, кто-то снял наличку, кто-то в доллары перевел. Кто во что был горазд. А сейчас рынок возвращается в свое нормальное состояние. Возвращается то прежнее количество сделок, которое было за вычетом каких-то отдельных вещей, связанных с более высокой ставкой и с тем, что рынок относительно насыщенный по сравнению с прошлым годом. Также упали доходы и сохраняется неопределенность, поэтому рынок еще не до конца вернулся к своим прошлогодним значениям», - сказал Бутовичев.
По его словам, если Центробанк 16 сентября понизит ключевую ставку, как ожидают многие эксперты, то ставки по ипотеке также начнут уменьшаться в течение недели.
«Скоро ЦБ должен озвучить решение по ключевой ставке… Как правило, мы замечаем, что в течение одной недели ставки по ипотеке идут за ключевой ставкой. То есть, не сразу, но достаточно быстро», - указал собеседник «Радиоточки НСН».
Также Бутовичев посоветовал россиянам брать ипотеку на вторичное жилье, чтобы исключить риски потери денег.
«Сегодня россиянам выгоднее брать жилье на вторичном рынке, потому что первичный рынок перегрет из-за льготных условий. Вторичка – это заезжай и живи, а первичку нужно ждать и не понятно сколько. Даже при наличии эскроу-счетов, деньги застрахованы, но можно вляпаться, прождать и ничего не получить в срок. Поэтому вторичка лучше, тем более она значительно дешевле по сравнению с новостройками», - резюмировал Бутовичев.
Ранее вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе «Радиоточкой НСН» отмечал, что льготную ипотеку скоро могут распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье.
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