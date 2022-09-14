«Заезжай и живи»: В России заявили об «оживлении» рынка ипотеки

Накануне сообщалось, что в августе число ипотечных договоров в Москве увеличилось на 14,6%, показатель растет третий месяц подряд. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ежемесячный отчет столичного управления Росреестра. Денис Бутовичев подтвердил позитивную тенденцию на рынке.

«Можно сказать, что началось оживление. Это заметно по количеству обращений и по количеству сделок. Оживление может быть связано с психологическими факторами: люди замерли в ожидании. Весной не понимали, что делать: многие сняли с продажи квартиры, кто-то снял наличку, кто-то в доллары перевел. Кто во что был горазд. А сейчас рынок возвращается в свое нормальное состояние. Возвращается то прежнее количество сделок, которое было за вычетом каких-то отдельных вещей, связанных с более высокой ставкой и с тем, что рынок относительно насыщенный по сравнению с прошлым годом. Также упали доходы и сохраняется неопределенность, поэтому рынок еще не до конца вернулся к своим прошлогодним значениям», - сказал Бутовичев.

По его словам, если Центробанк 16 сентября понизит ключевую ставку, как ожидают многие эксперты, то ставки по ипотеке также начнут уменьшаться в течение недели.