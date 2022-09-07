Дальневосточную ипотеку продлят до 2030 года

Дальневосточную льготную ипотеку продлят как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Ориентация - Восток. Как скажется внимание Путина на качестве жизни в Дальневосточном регионе

Глава государства отметил, что льготная программа востребована, пишет RT. Новое жилье на Дальнем Востоке приобрели уже 48 тысяч семей.

«В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки, теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста»,— подчеркнул президент.

Ранее программа дальневосточной ипотеки была рассчитана до 2024 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИпотекаДальний ВостокВладимир Путин
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