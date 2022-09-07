Дальневосточную ипотеку продлят до 2030 года

Глава государства отметил, что льготная программа востребована, пишет RT. Новое жилье на Дальнем Востоке приобрели уже 48 тысяч семей.

«В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки, теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста»,— подчеркнул президент.

Ранее программа дальневосточной ипотеки была рассчитана до 2024 года.

