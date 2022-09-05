«И тем, и другим»: Россиянам посулили льготную ипотеку на вторичное жилье

Накануне аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью «Ведомостям» заявила, что продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года не стоит. Этот инструмент, по ее словам, формирует искажения на рынке. В частности, льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье, пояснила Трунова. Евгений Шлеменков отметил, что программа льготной ипотеки работает хорошо, а разрыв цен будет иметь место всегда.

«Дело в том, что рынок – это достаточно свободный механизм, который сам регулирует приоритеты. На сегодняшний день по льготной ипотеке можно купить жилье. Но это жилье ты покупаешь, во-первых, с очень длинным долгом, а во-вторых не сразу, потому что, как правило, это покупка на уровне начала строительства. А можно купить на вторичке. Да, льготную ипотеку там не дадут, но у человека больше выбор, а также есть абсолютная уверенность в том, что ты покупаешь именно то, что покупаешь. Вероятность того, что сделка может превратиться в долгострой, гораздо ниже. Скорее всего мы придем к тому, что будем давать льготную ипотеку и тем, и другим. Наступит тот самый момент, когда ипотека будет 7-8% по сегодняшним показателям инфляции. Цены на первичное и вторичное жилье могут выровняться», - сказал Шлеменков.

Также он отметил, что программа льготной ипотеки работает хорошо и сворачивать ее не стоит. Кроме того, Шлеменков рассказал о действенном способе приостановить рост цен на жилье в новостройках.