«И тем, и другим»: Россиянам посулили льготную ипотеку на вторичное жилье
Скоро может наступить тот самый момент, когда ставка по ипотеке на новостройки и вторички будет равна 7-8%, отметил в эфире НСН Евгений Шлеменков.
Льготную ипотеку скоро могут распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье, после этого цены на обе эти категории выровняются, заявил вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью «Ведомостям» заявила, что продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года не стоит. Этот инструмент, по ее словам, формирует искажения на рынке. В частности, льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье, пояснила Трунова. Евгений Шлеменков отметил, что программа льготной ипотеки работает хорошо, а разрыв цен будет иметь место всегда.
«Дело в том, что рынок – это достаточно свободный механизм, который сам регулирует приоритеты. На сегодняшний день по льготной ипотеке можно купить жилье. Но это жилье ты покупаешь, во-первых, с очень длинным долгом, а во-вторых не сразу, потому что, как правило, это покупка на уровне начала строительства. А можно купить на вторичке. Да, льготную ипотеку там не дадут, но у человека больше выбор, а также есть абсолютная уверенность в том, что ты покупаешь именно то, что покупаешь. Вероятность того, что сделка может превратиться в долгострой, гораздо ниже. Скорее всего мы придем к тому, что будем давать льготную ипотеку и тем, и другим. Наступит тот самый момент, когда ипотека будет 7-8% по сегодняшним показателям инфляции. Цены на первичное и вторичное жилье могут выровняться», - сказал Шлеменков.
Также он отметил, что программа льготной ипотеки работает хорошо и сворачивать ее не стоит. Кроме того, Шлеменков рассказал о действенном способе приостановить рост цен на жилье в новостройках.
«Я бы не стал сейчас не продлевать льготную ипотеку и говорить об этом с перспективой на 2023 и 2024 годы. Пока она работает и работает достаточно хорошо. А дисбаланс цен всегда был и всегда будет. Есть и другой способ приостановить рост цен на жилье в новостройках: строить больше жилья для сдачи в аренду по нормальным человеческим ценам. Для этого надо провести ряд законов, которые позволяли бы застройщику, который строит жилье для сдачи в аренду, получать длинные деньги под небольшой процент. Однако застройщику хочется получать хорошую прибыль», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что рост цен на квартиры в новостройках связан с рыночным выравниванием, а на вторичном рынке продолжается снижение стоимости квадратного метра. Он подчеркивал, что такая тенденция продлится еще год.
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