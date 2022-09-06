Кредиторы: Активнее всего берут ипотеку россияне от 30 до 40 лет

По данным НБКИ, на долю россиян 30-40 лет в общей структуре ипотечных заёмщиков пришлось 45,9%, что практически равно значениям за аналогичный период прошлого года (46%). Второй по активности возрастной группой оказались ипотечники в возрасте от 40 до 50 лет (22,7% от общего числа кредитов на жилье). «Бронза» у заёмщиков моложе 30 лет (22,3%).

Доля заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет — 7,3%, что несколько меньше, чем в январе-июле 2021 года (8%). А реже всего ипотеку берут заёмщики из категории «60+» — таковых оказалось менее 2% от общего числа ипотечников.

Ранее вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что льготную ипотеку скоро могут распространить не только на новостройки, но и на вторичное жильё.



