Россиян предупредили о подорожании арендного жилья на 10–20%

Грядущей осенью жителей крупных российских городов ожидает повышение стоимости аренды недвижимости. Предполагаемый рост составит 10–20%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на позицию участников рынка недвижимости.

Согласно прогнозам, в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена аренды жилой недвижимости возрастёт по меньшей мере на 10%. При этом стоимость ликвидных лотов, таких как мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, а также небольших квартир гостиничного типа может увеличиться и на 20%.

Золотые метры: Аналитики рассказали, где богатые россияне покупают элитное жилье

Как утверждает директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова, повышение стоимости аренды обусловлено стартом делового сезона, а также началом учебного года в высших учебных заведениях и колледжах.

Напомним, ранее аналитики рынка недвижимости в эфире НСН рассказали, где богатые россияне покупают элитное жильё.

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ФОТО: РИА Новости
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