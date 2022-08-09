Россиян предупредили о подорожании арендного жилья на 10–20%

Грядущей осенью жителей крупных российских городов ожидает повышение стоимости аренды недвижимости. Предполагаемый рост составит 10–20%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на позицию участников рынка недвижимости.

Согласно прогнозам, в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена аренды жилой недвижимости возрастёт по меньшей мере на 10%. При этом стоимость ликвидных лотов, таких как мини-студии площадью 10–15 квадратных метров, а также небольших квартир гостиничного типа может увеличиться и на 20%.