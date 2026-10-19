Эксперт Кожевникова рассказала россиянам, как распознать зарплатный потолок

Она советует выяснить, есть ли в компании диапазон для каждой позиции, а также где находится конкретный сотрудник. Такую информацию можно запросить у руководителя или в отделе персонала.



Если работник в нижней части, потенциал повышения сохраняется. Когда прозрачной системы нет, большее значение имеют бюджет организации и решение начальника. Тогда полезно обсуждать прибавку и выяснять, сколько получают коллеги с аналогичными обязанностями.



Даже при ограниченном окладе доход можно увеличить за счет премий, комиссий и процентов от продаж, если они зависят от результатов. Другие варианты — доплаты за наставничество, дополнительные обязанности и участие в проектах.



При смене работодателя Кожевникова рекомендует оценивать все вознаграждение. Если на новом месте оклад выше, но нет субсидии на обед, медстраховки, корпоративных скидок или бесплатной парковки, разница в реальных доходах окажется не такой большой.



Недавно россиянам объяснили, почему часть зарплаты во второй половине ноября будет больше.

