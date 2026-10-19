Эксперт Кожевникова рассказала россиянам, как распознать зарплатный потолок
Независимый директор, эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова рассказала «Газете.Ru», что если сотрудник получает максимум для своей должности, дальнейший рост оклада на той же позиции могут ограничить.
Она советует выяснить, есть ли в компании диапазон для каждой позиции, а также где находится конкретный сотрудник. Такую информацию можно запросить у руководителя или в отделе персонала.
Если работник в нижней части, потенциал повышения сохраняется. Когда прозрачной системы нет, большее значение имеют бюджет организации и решение начальника. Тогда полезно обсуждать прибавку и выяснять, сколько получают коллеги с аналогичными обязанностями.
Даже при ограниченном окладе доход можно увеличить за счет премий, комиссий и процентов от продаж, если они зависят от результатов. Другие варианты — доплаты за наставничество, дополнительные обязанности и участие в проектах.
При смене работодателя Кожевникова рекомендует оценивать все вознаграждение. Если на новом месте оклад выше, но нет субсидии на обед, медстраховки, корпоративных скидок или бесплатной парковки, разница в реальных доходах окажется не такой большой.
Недавно россиянам объяснили, почему часть зарплаты во второй половине ноября будет больше.
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