Российским мужчинам рассказали, как добавить в образ яркие цвета
Мужчинам, желающим добавить в свой образ яркий цвет, следует начинать с футболки или рубашки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявили гендиректор мультибрендового бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров и стилист Ирина Леушина.
По их словам, футболка, рубашка или поло акцентного тона «не так сильно бросаются в глаза», однако добавляют выразительности. Это хороший вариант для тех, кто «только начинает экспериментировать и не готов к крупным цветовым пятнам».
Эксперты отметили, что из правила «чем меньше, тем незаметнее» есть исключение — это очки. Они всегда находятся виду, а за счёт добавления к форме ещё и цвета, можно добиться максимального эффекта.
«Шкалу можно выстраивать от большего к меньшему: пальто и пиджак — рубашка или брюки — аксессуары. Мужчина, который впервые добавляет цвет, обычно начинает со второго или третьего уровня», — подчеркнули они.
Комаров и Леушина добавили, что при желании ограничиться только аксессуарами, можно использовать шарф.
Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов заявил «Радиоточке НСН», что задача бренда одежды сегодня — делать так, чтобы человек выглядел лучше в представленной одежде.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В парламенте Петербурга заявили, что переименовывать город нет необходимости
- Эксперт Кожевникова рассказала россиянам, как распознать зарплатный потолок
- СМИ: Суд во Флориде выдали ордер на арест экс-лидера Кубы Кастро
- Российским мужчинам рассказали, как добавить в образ яркие цвета
- «Оправдательное кино»: С чем связан кассовый провал фильма «Руки Вверх 2»
- В московском метро мужчина напал на пассажира с канцелярским ножом
- Милонов назвал глупостью идею переименовать Санкт-Петербург в Ленинград
- Россиянам объяснили, почему не стоит платить детям за хорошие оценки
- Военэксперт Матвийчук объяснил, как ВС РФ обошли оборонительный рубеж в Доброполье
- Россиянам рассказали о новых способах мошенников узнать персональные данные