Российским мужчинам рассказали, как добавить в образ яркие цвета

Мужчинам, желающим добавить в свой образ яркий цвет, следует начинать с футболки или рубашки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявили гендиректор мультибрендового бутика мужской одежды «Гранди Марки» Александр Комаров и стилист Ирина Леушина.

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По их словам, футболка, рубашка или поло акцентного тона «не так сильно бросаются в глаза», однако добавляют выразительности. Это хороший вариант для тех, кто «только начинает экспериментировать и не готов к крупным цветовым пятнам».

Эксперты отметили, что из правила «чем меньше, тем незаметнее» есть исключение — это очки. Они всегда находятся виду, а за счёт добавления к форме ещё и цвета, можно добиться максимального эффекта.

«Шкалу можно выстраивать от большего к меньшему: пальто и пиджак — рубашка или брюки — аксессуары. Мужчина, который впервые добавляет цвет, обычно начинает со второго или третьего уровня», — подчеркнули они.

Комаров и Леушина добавили, что при желании ограничиться только аксессуарами, можно использовать шарф.

Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов заявил «Радиоточке НСН», что задача бренда одежды сегодня — делать так, чтобы человек выглядел лучше в представленной одежде.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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