В парламенте Петербурга заявили, что переименовывать город нет необходимости

Комментируя внесённый в Госдуму законопроект, он указал, что что оба названия являются частью истории города.

«И каждое дорого многим поколениям горожан... Для меня это один любимый город, история которого неразрывна, независимо от названия», - отметил Бельский.

Спикер также напомнил, что в 1991 году местные жители уже выразили свою позицию, проголосовав на референдуме за возвращение городу исторического названия.

Ранее депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий переименования Санкт-Петербурга и Волгограда в Ленинград и Сталинград, соответственно, чтобы восстановить историческую справедливость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».