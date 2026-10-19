В парламенте Петербурга заявили, что переименовывать город нет необходимости
Переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград нет необходимости. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спикер парламента Северной столицы Александр Бельский.
Комментируя внесённый в Госдуму законопроект, он указал, что что оба названия являются частью истории города.
«И каждое дорого многим поколениям горожан... Для меня это один любимый город, история которого неразрывна, независимо от названия», - отметил Бельский.
Спикер также напомнил, что в 1991 году местные жители уже выразили свою позицию, проголосовав на референдуме за возвращение городу исторического названия.
Ранее депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова заявила, что в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий переименования Санкт-Петербурга и Волгограда в Ленинград и Сталинград, соответственно, чтобы восстановить историческую справедливость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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