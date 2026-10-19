СМИ: Суд во Флориде выдали ордер на арест экс-лидера Кубы Кастро
Суд во Флориде подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро по делу о сбитых в 1996 году двух гуманитарных самолетах. Об этом сообщает NBC6.
Ордер оформила судья Ариана Фахардо Оршан. Генпрокурор штата Джеймс Утмайер на пресс-конференции объявил, что политика обвиняют в сговоре с целью совершения убийства первой степени.
Также материалы составили на пятерых пилотов, предположительно участвовавших в операции: Лоренцо Альберто Переса-Переса, Эмилио Хосе Паласио Бланко, Хосе Фиделя Гуаля Барсаги, Рауля Симанки Карденаса и Луиса Рауля Гонсалеса-Пардо Родригеса.
Всем шестерым предъявили четыре пункта обвинения в убийстве, два — в уничтожении самолетов, плюс в заговоре с целью убийства граждан Штатов. Кастро, которому сейчас 95 лет, на момент инцидента занимал пост министра обороны Кубы.
Ранее в Минюсте США сообщали, что экс-лидеру карибской республики грозит смертная казнь.
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