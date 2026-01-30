Длительный период охлаждения, четкие критерии психолого-психиатрического освидетельствования и работы Росреестра, а также оплата квартиры безналичным расчетом должны защитить добросовестных покупателей недвижимости от «эффекта Долиной», заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Законопроект о защите граждан при покупке недвижимости от так называемого «эффекта Долиной» планируется подготовить в ближайшее время, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в своем Telegram-канале.

«Во-первых, недельного периода охлаждения мало - должно быть 14 дней или месяц. Вся Европа живет по схеме, когда жилье продается через нотариуса, и такая сделка менее двух-трех месяцев не занимает. Зато таких схем там нет. Второй момент - проверка дееспособности, того самого порока воли. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в моменте, действительна в течение трех часов. Потом говорят, что человек мог находиться даже в течение одного дня в разных психических состояниях. Здесь тоже важно подстраховаться. Видеофиксация, к сожалению, не становится доказательством. Поэтому нужно разработать критерии соответствующего медицинского психического освидетельствования, доказывающего, что человек не находится под влиянием третьих лиц. Тогда сделку нельзя будет повернуть назад», - пояснил Соловьев.

Росреестр, считает юрист, не должен делать записи о переходе права собственности до истечения определенного периода.

«Росреестр – всего лишь регистрирующий орган, но он делает ту самую важную запись в реестре о переходе права собственности. Нужно, чтобы он не торопился вносить изменения. Они могут быть совершены только по истечении определенного срока и когда никаких претензий не поступило. Можно проверять историю квартиры, упростить процедуру проверки недвижимости на обременение, различные правовые утяжеления, которые могут быть у того или иного объекта недвижимости. Необходимо также исключить из закона возможность зарегистрировать сделку в ускоренном порядке. Сейчас это можно сделать за сутки, уплатив двойную или тройную госпошлину», - считает собеседник НСН.