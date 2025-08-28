«Вторичка» подешевела сразу в трети регионов России
В России вторичное жилье подешевело сразу в трети регионов, сообщают «Известия».
Во II квартале Банк России зафиксировал снижение средней стоимости на квадратный метр в 27 регионах. Больше всего — в Калужской и Мурманской областях, в Краснодарском крае. Также в перечень попали Магаданская и Тверская области.
Недоступность рыночной ипотеки вынуждает продавцов квартир снижать стоимость, чтобы сделать свое предложение более конкурентным и ускорить продажу. Кроме того, новые кварталы более интересны покупателям, чем устаревший фонд. При этом предложение квартир в таких домах на рынке выросло уже на 20%.
Сегодня большинство россиян берут ипотеку на относительно небольшие суммы (до 5 млн рублей), продавая старое жилье и покупая новое, выплатить 20% первоначального взноса и взять ипотеку на оставшиеся 80% могут позволить себе только очень состоятельные люди, таких сделок крайне мало. Об этом НСН заявила президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
