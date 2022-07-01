В Счетной палате предложили отменить льготную ипотеку на «однушки»

«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — указала эксперт в беседе с РИА Новости.

Трунова отметила, что в большинстве случаев семья, купившая «однушку» в ипотеку с господдержкой, в дальнейшем лишается возможности улучшить жилищные условия. Кроме того, подобные программы приводят к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке жилья, пишет Ura.ru.

По словам аудитора СП, изменение правил предоставления ипотечного займа поспособствует изменению структуры предложений на рынке и позволит улучшить условия проживания россиян, отмечает телеканал «360».

