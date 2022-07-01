В Счетной палате предложили отменить льготную ипотеку на «однушки»
Счетная палата России предложила запретить выдачу льготной ипотеки на покупку однокомнатной квартиры. Об этом сообщила аудитор СП Наталья Трунова.
«Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий», — указала эксперт в беседе с РИА Новости.
Трунова отметила, что в большинстве случаев семья, купившая «однушку» в ипотеку с господдержкой, в дальнейшем лишается возможности улучшить жилищные условия. Кроме того, подобные программы приводят к росту доли однокомнатных квартир и студий на рынке жилья, пишет Ura.ru.
По словам аудитора СП, изменение правил предоставления ипотечного займа поспособствует изменению структуры предложений на рынке и позволит улучшить условия проживания россиян, отмечает телеканал «360».
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