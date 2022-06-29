Мишустин пообещал запустить промышленную ипотеку в России до осени 2022 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что промышленная ипотека будет хорошим подспорьем для российской промышленности.

«Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты

По его словам, данную программу планируется отработать и запустить до осени 2022 года, ставка по ней составит 5% годовых.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить в стране «промышленную ипотеку», право на которую получат предприятия, готовые построить новые производства, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:РоссияПромышленностьИпотекаМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры