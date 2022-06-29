Мишустин пообещал запустить промышленную ипотеку в России до осени 2022 года
29 июня 202218:19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что промышленная ипотека будет хорошим подспорьем для российской промышленности.
По его словам, данную программу планируется отработать и запустить до осени 2022 года, ставка по ней составит 5% годовых.
Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить в стране «промышленную ипотеку», право на которую получат предприятия, готовые построить новые производства, сообщает RT.
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29 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru