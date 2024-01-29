Водоемную башню на станции Москва-Товарная отреставрируют

Водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что проект реконструкции уже согласован.

Градоначальник напомнил, что башня была построена в 1898 году в 1-м Павелецком проезде, она снабжала водой находящиеся рядом депо и подъезжающие паровозы. Специалисты вернут зданию первоначальный облик. Планируется восстановить двери и окна, расчистить кирпичные стены и устранить трещины, а также отреставрировать металлические элементы лестницы.

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Сооружение будет отреставрировано по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор приведет в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку. По словам Собянина, в здании будут проходить выставки.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке. Сейчас в здании с необычной металлической кровлей размещается Торгово-промышленная палата России.


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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:РеставрацияМосква

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