Водоемную башню на станции Москва-Товарная отреставрируют

Сооружение будет отреставрировано по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор приведет в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку. По словам Собянина, в здании будут проходить выставки.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке. Сейчас в здании с необычной металлической кровлей размещается Торгово-промышленная палата России.



