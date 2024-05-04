Отмену концерта бардов Никитиных в Москве объяснили болезнью
4 мая 202413:35
Организатор отмененного концерта бардов Никитиных Ирина Алексеева объяснила отмену выступления плохим самочувствием певицы Татьяны Никитиной, сообщает издание «Подъем».
Ранее в афише мероприятий Центра авторской песни появилась информация об отмене выступления. Юбилейное выступление Никитина, посвященное его 80-летию, должно было состояться 13 июня.
«Информация прошла от самого Сергея вчера, я с ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что. Он говорит, что в июне мы не приедем точно», - сказала Алексеева.
Ранее актриса Яна Поплавская обвинила Сергея и Татьяну Никитиных в финансировании ВСУ, однако артисты опровергли эту информацию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru