В Москве отреставрируют историческое здание биржи на Ильинке
В Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первое здание Биржи по проекту архитектора Михаила Быковского появилось на углу Ильинки и Рыбного переулка в 1830-годы. В 1870-е, с ростом торговли в городе, было принято решение увеличить площадь биржи. Для проведения строительных работ выкупили смежный участок по Рыбному переулку. Проект подготовил архитектор Александр Каминский. Во фронтоне лицевого фасада обновленного здания создали скульптурную композицию с древнеримским покровителем торговли – богом Меркурием в окружении музы Урании и богини Фортуны.
«После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна», - рассказал мэр.
На данный момент в здании с необычной металлической кровлей размещается Торгово-промышленная палата России. Специалисты выявили на фасаде локальные дефекты, в том числе осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины и коррозию на металлических. Реставрационные работы не только позволят устранить их, но и вернут строению исторический облик.
Уточняется, что с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия.
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