Минобороны России: Система ПВО сбила два украинских дрона на Белгородской областью
4 мая 202413:48
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 13:15.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru