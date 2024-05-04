Минобороны России: Система ПВО сбила два украинских дрона на Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 13:15.

Рано утром в субботу четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS уничтожили над Крымом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьСпецоперацияУкраинаВСУПВО

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