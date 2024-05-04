Жители Свердловской области остались без света из-за снегопада

Порядка 79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство энергетики России.

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Отмечается, что отключение электроэнергии зафиксировали около Екатеринбурга, Дегтярска, Сысерти, Ревди и Нижних Сергов. Из-за плохих неблагоприятных погодных условий было повреждено 22 линии электропередачи.

На территорию Свердловской области и соседних регионов обрушился снегопад.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. из-за снегопада отменили или задержали 51 рейс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПогодаСнегопадСвердловская Область

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