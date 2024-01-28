Львов с Дворцового причала в Петербурге отправили на реставрацию
Скульптуры львов, установленные в Петербурге на причале у Дворцового моста, увезли на реставрацию. Скульптуры пришлось восстанавливать после порчи вандалами. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС) в субботу.
«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма», — сообщили в музее.
Также специалисты реставрируют чугунные постаменты скульптур.
Самый большой вред легендарным львам наносят люди, которые желают на них посидеть. Фигуры для этого не предназначены – у них нет каркаса.
Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной установили в 1832 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный рассказали НСН о театральном буме, голограммах и француженках.
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