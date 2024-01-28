Львов с Дворцового причала в Петербурге отправили на реставрацию

«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма», — сообщили в музее.

Также специалисты реставрируют чугунные постаменты скульптур.

Самый большой вред легендарным львам наносят люди, которые желают на них посидеть. Фигуры для этого не предназначены – у них нет каркаса.

Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной установили в 1832 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее лидеры группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный рассказали НСН о театральном буме, голограммах и француженках.



